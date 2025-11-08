Mayat Pria Paruh Baya di Indekos Mekarwangi Bandung, Polisi Ungkap Sebabnya

jpnn.com, BANDUNG - Warga di Kecamatan Bojongload Kidul, Kota Bandung, digegerkan dengan penemuan mayat pria paruh baya di kamar kos. Saat ditemukan, pria sudah dalam kondisi tak bernyawa di atas kasurnya.

Peristiwa itu terjadi di sebuah indekos milik Subarkah yang terletak di Jalan Mekar Sejahtera, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung.

Saksi yang pertama kali menemukan adalah kerabatnya yang hendak mengantarkan makanan.

Kanit Reskrim Polsek Bojongloa Kidul Iptu Iyus Yosep Yuliana mengatakan informasi penemuan mayat ini diterimanya dari layanan call center 110.

Petugas lalu bergegas menuju lokasi dan benar ditemukan seorang pria yang sudah meninggal dunia.

"Kami melakukan cek TKP dan betul ditemukan ada orang bernama Suparman Zainuddin meninggal," kata Iyus saat ditemui di lokasi kejadian, Jumat (7/11/2025).

Iyus menjelaskan peristwa ini pertama kali diketahui oleh kerabatnya yang seorang pendeta. Korban yang diketahui sudah menderita sakit itu dijenguk oleh saksi yang rutin membawakan makanan.

Saat tiba di kamar kos, tak ada respons dari Suparman. Saksi yang curiga kemudian membuka kamar dan ditemukan rekannya itu sudah tidak bernyawa.