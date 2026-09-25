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Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Pondok, Ada yang Kenal?

Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Pondok, Ada yang Kenal?
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Jasad pria dibawa ke RS Bhayangkara Palembang. Foto: dokumen polisi.

jpnn.com - Sesosok mayat pria tanpa identitas atau Mr X ditemukan di sebuah pondok di Jalan Residen Abdul Rozak tepatnya di depan PT Patra Artha Indo (Transportir BBM) Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III Palembang.

Mayat pria yang diperkirakan berusia sekitar 35 tahun tersebut ditemukan pada Kamis (24/9/2026) sekitar pukul 12.30 WIB. Saat ditemukan, kondisi korban sudah mengeluarkan bau menyengat.

Kapolsek Ilir Timur III Palembang AKBP Firmansyah mengatakan korban pertama kali diketahui oleh seorang warga bernama Ngatiman (60) yang sehari-hari berjualan di dekat lokasi.

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"Benar adanya temuan sesosok mayat laki-laki kira-kira berumur kurang lebih 35 tahun. Kami mendapat laporan, dan langsung mendatangi TKP," kata Firmansyah, Jumat (15/9/2026).

Menurutnya, Ngatiman awalnya mencium bau bangkai yang cukup menyengat dari arah pondok. Setelah mendatangi lokasi, saksi melihat seorang pria dalam posisi tersandar di bangku dan tidak bergerak.

Temuan tersebut kemudian diberitahukan kepada Joko, sala seorang pekerja di sekitar lokasi. Setelah memastikan kondisi korban, Joko bersama saksi lainnya melaporkan penemuan mayat kepada kepolisian.

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Petugas Polsek Ilir Timur II kemudian mendatangi lokasi dan melakukan pemeriksaan awal. Selanjutnya, petugas menginformasikan penemuan tersebut kepada Unit Identifikasi Polrestabes Palembang untuk proses penanganan dan identifikasi.

Firman menyebutkan, penyebab Kematian korban hingga kini belum diketahui. Warga sekitar juga mengaku tidak mengenali pria tersebut. Berdasarkan pemeriksaan awal, korban diperkirakan telah meninggal sekitar dua hari sebelum ditemukan.

Mayat pria tanpa identitas ditemukan warga disebuah pondok. Korban diperkirakan sudah dua hari meninggal dunia. Begini ciri-cirinya.

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