Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tertelungkup di Corong Sungai Sindu Muba

jpnn.com - PALEMBANG - Mayat seorang pria tanpa identitas ditemukan tertelungkup di dalam corong aliran Sungai Sindu, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin (13/10) pagi.

Mayat tersebut kali pertama ditemukan oleh warga setempat, Bastari (56) yang merupakan penjaga corong Sungai Sindu.

"Saya mendapat laporan dari anak saya Serly (30), dia melihat sesosok tubuh manusia dalam posisi tertelungkup tersangkut di dalam corong," kata Bastari, Selasa (14/10).

Setelah memastikan kebenaran kabar itu, Bastari segera melapor ke pemerintah desa setempat dan pihak kepolisian.

Mendapati laporan itu, anggota Polsek Sekayu bersama Unit Identifikasi Polres Musi Banyuasin langsung bergerak cepat ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Benar, kami menerima laporan dari warga sekitar pukul 06.30 WIB. Personel dari Polsek Sekayu bersama Unit Identifikasi Polres Muba langsung menuju lokasi untuk melakukan pengecekan dan olah TKP,” kata Kapolsek Sekayu AKP Rama Yuda, Dia menambahkan bahwa saat ini jenazah telah dievakuasi ke RSUD Sekayu untuk dilakukan visum.

Dari hasil pemeriksaan awal, korban diketahui memakai baju hodie berwarna krem dengan tulisan “HOA” di bagian depan dan gambar tengkorak serta pisau di bagian belakang, serta celana jeans pendek warna abu-abu.

"Hingga kini, identitas korban belum diketahui. Kami masih melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab kematian korban," ungkap Rama.