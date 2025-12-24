menu
Mayat Rahman Ditemukan Mengambang di Sungai
Ilustrasi mayat. Ilustrator: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

jpnn.com, CIANJUR - Warga bernama Rahman (60 tahun) ditemukan tewas mengambang di sungai, Selasa (23/12).

Mayat korban ditemukan pertama kali oleh dua orang pelajar yang sedang bermain di pinggir sungai.

Pelajar itu kemudian melaporkannya kepada warga sekitar yang dilanjutkan ke polisi.

"Kami langsung menuju lokasi penemuan mayat dan mendapati korban meninggal dunia dalam posisi terlentang. Jasad korban langsung dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Cidaun guna divisum," kata Kapolsek Cidaun Iptu Ogin Ginanjar.

Dia menyatakan korban merupakan warga Desa Kertajadi, Kecamatan Cidaun, Cianjur, Jawa Barat.

Tubuhnya mengambang di Sungai Leuwi Anyar Cidamar.

Hasil pemeriksaan luar tubuh, kata dia, tidak ditemukan bekas kekerasan, luka senjata tajam atau hantaman benda tumpul, termasuk pemeriksaan dalam tidak ditemukan luka memar atau luka lainnya.

Keterangan pihak keluarga, menurut Ogin, Rahman pamit hendak mencari ikan ke sungai dan keterangan dari anaknya.

Sebelum mayatnya ditemukan mengambang di sungai, korban pamit kepada keluarga pergi mencari ikan.

