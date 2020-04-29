Mayat Tanpa Identitas Ditemukan di Kali Depan Markas TNI AL Jakut

jpnn.com, JAKARTA - Mayat pria ditemukan mengambang di Kali Sunter Kodamar dekat gerbang Kompleks Kodamar TNI AL Jalan Yos Sudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Rabu pagi.

Unit Reserse Kriminal Polsek Kelapa Gading mendalami penemuan jasad pria tanpa identitas itu.

“Jasad ini ditemukan petugas PPSU yang bekerja di lokasi tersebut pukul 08.50 WIB,” kata Kanit Reskrim Polsek Kelapa Gading AKP Kiki Tanlim, Rabu.

Dia mengatakan jasad korban ditemukan pertama kali oleh anggota PPSU berinisial CS yang sedang bekerja membersihkan sampah di kali tersebut.

Pagi itu, CS melihat ada sosok setengah badan atau dari punggung belakang hingga kepala bagian belakang mengambang di Kali Sunter Kodamar.

Melihat hal tersebut, CS ini lalu memberitahukan AM selaku mandor PPSU dan langsung mendatangi lokasi tersebut.

Kiki mengatakan di lokasi itu, sang mandor PPSU melihat sosok seperti mayat dengan kondisi dari bagian punggung hingga kepala bagian belakang atau rambut tertutup kain plastik warna hitam.

Sementara itu, pihak kepolisian juga langsung datang dan memeriksa lokasi kejadian segera setelah mendapatkan informasi.