Mayat Tanpa Identitas Terbungkus Plastik Hitam Ditemukan di Kebun Pisang Tangerang

jpnn.com, TANGERANG - Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan di kebun pisang di Kampung Bunder RT 05/RW 01, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (18/11/2025).

“Tim langsung kami turunkan untuk melakukan olah TKP serta menggali keterangan saksi," kata Kapolresta Tangerang Kombes Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Indra menjelaskan penemuan mayat itu berawal saat warga mencium aroma menyengat pada Selasa pagi. Saat itu warga hendak mengecek lahan kebun yang berada tidak jauh dari lokasi penemuan mayat.

Baca Juga: Penjelasan Polisi soal Penemuan Mayat di Bantul

"Berdasarkan keterangan warga, aroma tidak sedap sudah tercium sehari sebelumnya. Aroma itu kian menyengat sehari setelahnya, sehingga warga mencari sumber bau tersebut," katanya.

Kemudian saat mencari sumber bau warga menemukan mayat dalam kondisi terbungkus plastik hitam dengan posisi kepala menghadap ke bawah.

"Tim Inafis telah melakukan identifikasi awal, tetapi identitas korban masih belum diketahui saat ini jasad korban dibawa ke RSUD Balaraja untuk diautopsi," ujarnya.

Polisi masih melakukan penyelidikan mendalam atas temuan mayat itu. Petugas melakukan penelusuran guna mencari bukti petunjuk selain keterangan saksi. Polisi juga mengecek laporan orang hilang sesuai dengan ciri-ciri yang ditemukan.

Indra pun mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya untuk segera melapor. Apabila ada masyarakat yang memiliki informasi seperti adanya peristiwa mencurigakan, terutama di sekitar lokasi agar segera melaporkan.