Mayat Terbungkus Kardus di Bacip Bandung Diduga Korban Pembunuhan, Identitas belum Terungkap
jpnn.com - BANDUNG - Polisi menyelidiki penemuan mayat terbungkus kardus di halaman luar sebuah bangunan di pinggir Jalan Soekarno-Hatta, RW 05, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Cipatray, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (1/9).
Mayat yang ditemukan dengan kondisi terbungkus kardus mirip paket oleh warga sekitar, itu langsung dibawa ke rumah sakit untuk proses autopsi.
Setelah itu, Inafis bergerak ke RT 03 / RW 03, Jalan Halte Selatan, Kelurahan Dunguscariang, Kecamatan Andir, untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di kamar kos terduga pelaku.
Kapolsek Babakan Ciparay Kompol Kurniawan mengatakan korban berjenis kelamin perempuan dengan usia 30 tahun.
"Ya pada hari ini, Selasa tanggal 1 September 2026, sekitar pukul 11.00 WIB, di RW 05, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, telah ditemukan sesosok mayat yang terbungkus oleh kardus," kata Kurniawan ditemui di lokasi kejadian.
Dari hasil penyelidikan awal dan olah TKP, perempuan tersebut diduga merupakan korban pembunuhan. Namun demikian, polisi masih melakukan penyelidikan lebih mendalam.
"Identitas belum, masih dalam penyelidikan," ucap dia.
Dia mengatakan pihaknya tidak melihat luka luar di tubuh korban. Namun demikian, pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan dengan autopsi di RS Sartika Asih. (mcr27/jpnn)
Polisi menduga mayat perempuan terbungkus kardus yang ditemukan di Babakan Ciparay Bandung ialah korban pembunuhan.
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina
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