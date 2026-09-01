Mayat Terbungkus Kardus di Bacip Bandung: Kesaksian Tetangga Sempat Bantu Angkut 'Paket'

jpnn.com, BANDUNG - Warga Babakan Ciparay (Bacip) Kota Bandung digegerkan dengan penemuan mayat terbungkus kardus, seperti paket, yang tergeletak di pinggir Jalan Terusan Suryani, pada Selasa (1/9/2026).

Mayat tersebut berukuran besar dan dibungkus dengan kardus juga lakban yang menempelnya.

Dilihat dari luar, bentuknya seperti paket berisikan patung, dengan bentuk yang memanjang.

Dalam penelusuran polisi, terungkap mayat berjenis kelamin perempuan itu dibawa oleh seorang pria dari kamar indekos.

Kamar kos itu terletak di Jalan Halte Selatan, Kelurahan Dunguscariang, Kecamatan Andir, Kota Bandung.

Seorang warga bernama Daniel mengaku sempat membantu mengangkat sebuah kardus besar yang belakangan diketahui berisi jasad manusia.

Daniel yang tinggal mengontrak di sekitar lokasi mengaku tidak mengetahui isi kardus tersebut ketika diminta bantuan oleh terduga pelaku.

Kejadian itu berlangsung sekitar pukul 09.30 WIB. Saat itu, Daniel sedang berada di rumah setelah mengantar anaknya sekolah.