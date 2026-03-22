Mayat Wanita Berlumuran Darah di Jakarta Timur

jpnn.com, JAKARTA - Wanita berinisial DA (36) ditemukan tak bernyawa dengan kondisi berlumuran darah, Sabtu.

Polisi mengungkap kronologi penemuan jasad korban di sebuah kontrakan di Cipayung, Jakarta Timur.

"Mayat wanita berinisial DA (36) ditemukan meninggal dunia di kontrakan Jalan Daman I, RT 008 RW 002, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pada pukul 04.30 WIB," kata Kasubdit Reserse Mobile (Resmob) Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Resa Fiardi Marasabessy.

Dia menjelaskan berdasarkan keterangan saksi, yang juga ibu korban berinisial B, kejadian itu berawal pada Sabtu sekitar pukul 03.00 WIB.

Saksi datang ke kontrakan, yang merupakan tempat kejadian perkara (TKP), kemudian melihat pintu kontrakan itu terkunci dari dalam rumah.

"Kemudian, saksi lain berinisial A yang juga kakak korban datang ke TKP untuk mengecek korban, kemudian keduanya berhasil masuk ke rumah dan melihat korban sudah meninggal dunia di lantai dengan kondisi darah sudah mengering di lantai, dan kasur terdapat darah mengering," ungkap Resa.

Dia mengatakan berdasarkan keterangan saksi, kunci pintu kontrakan korban diketahui dipegang oleh korban dan mantan suami sirinya berinisial F, yang merupakan warga negara asing (WNA) asal Iran.

"Berdasarkan keterangan saksi A pada Kamis (19/3), korban sempat datang ke rumah untuk meminjam sepeda motor.