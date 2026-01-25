Mayat Wanita di Kali Pesanggrahan Jakbar Kondisinya Membusuk
jpnn.com, JAKARTA - Petugas kebersihan bernama Feri Hartono menemukan mayat wanita di aliran Kali Pesanggrahan, Jalan Pilar Raya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu.
Feri ketika itu hendak membersihkan kali sekitar pukul 10.00 WIB. Kondisi mayat sudah membusuk.
"Awalnya kondisinya cuma liat kakinya doang, enggak liat tubuhnya," kata Feri di lokasi, Minggu.
Feri menyampaikan mayat ditemukan persis berada di antara tumpukan sampah yang berada di aliran kali tersebut.
"Jadi, awal lihat kakinya doang yang kelihatan. Badannya itu di bawah sampah," kata dia.
Melihat mayat itu, Feri lantas memanggil rekan kerjanya untuk memastikan temuannya.
"Ya takut juga, kaget. Saya laporin itu ke teman saya, ke Danru (Komandan Regu) saya. Pastiin dulu katanya, itu mayat apa bukan. Pas teman saya datang itu tuh, iya katanya mayat, entar saya laporin katanya," ucapnya.
Saat diidentifikasi petugas kepolisian, kondisi tubuh jenazah tampak lebam dan terlihat masih berpakaian lengkap.
Mayat wanita di aliran Kali Pesanggrahan, Jakbar, ditemukan dalam kondisi membusuk.
