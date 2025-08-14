Mayat Wanita di Pinggir Hutan Dipastikan Korban Pembunuhan, Ini Identitasnya
jpnn.com, PONOROGO - Aparat kepolisian memastikan mayat seorang perempuan yang ditemukan di pinggir hutan jati di Dukuh Boworejo, Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Selasa (12/8), merupakan korban pembunuhan.
Kesimpulan itu diperoleh dari hasil autopsi tim forensik RS Bhayangkara Kediri Polda Jawa Timur yang menemukan luka akibat benda tumpul di kepala serta bekas jeratan tali di leher korban.
“Ada pelukaan benda tumpul di kepala dan bekas jeratan tali pada bagian leher korban,” kata dokter bedah forensik Polda Jawa Timur, dr. Tutik Purwanti, di Ponorogo, Rabu (13/8).
Menurutnya, kematian korban diperkirakan terjadi lebih dari delapan jam sebelum ditemukan warga pada Selasa (12/8) pagi.
Korban juga mengalami pendarahan di kepala dan sudah menunjukkan tanda-tanda pembusukan saat proses autopsi.
Berdasarkan identifikasi, korban diketahui bernama Alip Rahayu Arianti (30), warga Desa/Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan salon di Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
Identitas korban terkonfirmasi melalui KTP yang ditemukan di lokasi kejadian dan hasil pencocokan sidik jari.
Kasatreskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali mengatakan pihaknya telah memeriksa empat orang saksi, termasuk keluarga korban, untuk mengungkap pelaku.
Polisi memastikan mayat wanita yang ditemukan di pinggir hutan kawasan Ponorogo merupakan korban pembunuhan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Demi Hubungan Spesial dengan Pegawai Koperasi, Ibu Tega Bunuh Anak Kandung, Sontoloyo
- Sesosok Mayat Bayi Terbungkus Kain Kafan Ditemukan Mengapung di Danau Mawang Gowa
- Polisi Selidiki Misteri Mayat Wanita Penuh Luka Bakar di Kamar Indekos Indramayu
- Kasus Penemuan Mayat Pria di Semak-Semak, Korban Punya Masalah dengan Seorang Wanita
- Begini Kata Kombes Aldi Subartono soal Penemuan Mayat Pria di Semak-Semak
- Jasad Tanpa Kepala Ditemukan di Pantai Gunungkidul, Polisi Lakukan Autopsi dan Tes DNA