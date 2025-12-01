Maybank Cycling Series Il Festino Sukses Digelar, Ini Daftar Pemenangnya

jpnn.com - YOGYAKARTA - Ajang balap sepeda Maybank Cycling Series Il Festino yang diikuti sebanyak 750 peserta, dengan memperebutkan hadiah puluhan juta rupiah sukses digelar di Yogyakarta, Minggu (30/11).

Peserta balap berasal dari penjuru Tanah Air dan beberapa negara, seperti Jerman, Spanyol, Thailand, Jepang dan Malaysia, mengikuti Maybank Cycling Series Il Festino yang kali ini menghadirkan dua kategori utama, yakni Gran Fondo 135 KM dan Medio Fondo 84 KM.

Project Director Maybank Cycling Series Il Festino 2025 Widya Permana mengatakan ajang tahun ini menjadi momentum mendorong sport tourism berkelanjutan.

“Dengan tema Cycling with a Purpose, kegiatan ini menunjukkan olahraga menjadi ruang untuk memperkuat sport tourism, melibatkan komunitas pesepeda, sukarelawan, pelaku UMKM lokal hingga masyarakat sekitar untuk menciptakan energi positif sepanjang rangkaian acara,” kata dia.

Cepi, panggilan akrab Widya Permana, mengatakan penyelenggaraan balap sepeda di Yogyakarta selalu meninggalkan kesan luar biasa.

"Peserta tidak hanya menghadapi tantangan teknis yang ada di sepanjang rute, tetapi juga kenikmatan keindahan alam dan budaya khas Yogyakarta," ungkapnya.

Perwakilan pemenang dari kategori Mixed Team Heryanto bangga dengan pencapaian timnya di ajang ini.

Pasalnya, tim yang terakhir kali mengikuti turnamen balap sepeda pada 2017 silam tersebut rata-rata berusia 50 tahun.