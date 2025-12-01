menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Maybank Cycling Series Il Festino Sukses Digelar, Ini Daftar Pemenangnya

Maybank Cycling Series Il Festino Sukses Digelar, Ini Daftar Pemenangnya

Maybank Cycling Series Il Festino Sukses Digelar, Ini Daftar Pemenangnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Acara seremoni penyerahan hadiah untuk para pemenang Maybank Cycling Series Il Festino di Yogyakarta pada Minggu (30/11). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jpnn.com - YOGYAKARTA - Ajang balap sepeda Maybank Cycling Series Il Festino yang diikuti sebanyak 750 peserta, dengan memperebutkan hadiah puluhan juta rupiah sukses digelar di Yogyakarta, Minggu (30/11).

Peserta balap berasal dari penjuru Tanah Air dan beberapa negara, seperti Jerman, Spanyol, Thailand, Jepang dan Malaysia, mengikuti Maybank Cycling Series Il Festino yang kali ini menghadirkan dua kategori utama, yakni Gran Fondo 135 KM dan Medio Fondo 84 KM.

Project Director Maybank Cycling Series Il Festino 2025 Widya Permana mengatakan ajang tahun ini menjadi momentum mendorong sport tourism berkelanjutan.

Baca Juga:

“Dengan tema Cycling with a Purpose, kegiatan ini menunjukkan olahraga menjadi ruang untuk memperkuat sport tourism, melibatkan komunitas pesepeda, sukarelawan, pelaku UMKM lokal hingga masyarakat sekitar untuk menciptakan energi positif sepanjang rangkaian acara,” kata dia. 

Cepi, panggilan akrab Widya Permana, mengatakan penyelenggaraan balap sepeda di Yogyakarta selalu meninggalkan kesan luar biasa.

"Peserta tidak hanya menghadapi tantangan teknis yang ada di sepanjang rute, tetapi juga kenikmatan keindahan alam dan budaya khas Yogyakarta," ungkapnya. 

Baca Juga:

Perwakilan pemenang dari kategori Mixed Team Heryanto bangga dengan pencapaian timnya di ajang ini.

Pasalnya, tim yang terakhir kali mengikuti turnamen balap sepeda pada 2017 silam tersebut rata-rata berusia 50 tahun.

Ajang balap sepeda Maybank Cycling Series Il Festino yang diikuti sebanyak 750 peserta, sukses digelar di Yogyakarta, Minggu (30/11).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI