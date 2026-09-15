Maybank Indonesia dan Sunway Medical Centre Perkuat Layanan Kesehatan Nasabah Premier

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (Maybank Indonesia) menjalin kerja sama strategis dengan Sunway Medical Centre cabang Kuala Lumpur dan Penang.

Kerja sama itu berupa memberikan berbagai layanan dan manfaat bagi nasabah premier Maybank Indonesia untuk mengakses fasilitas kesehatan pada jaringan rumah sakit Sunway Medical Centre di Malaysia.

Mengusung semangat 'Health is Wealth', Maybank Indonesia memperluas cakupan layanan bagi nasabah premier.

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Tisak sekadar berfokus pada urusan finansial semata, tetapi juga dalam mendukung kesehatan, kesejahteraan dan kualitas hidup nasabah.

Nasabah premier Maybank yang memenuhi kriteria mendapat berbagai keuntungan, mulai dari pemeriksaan kesehatan tanpa biaya untuk paket tertentu maupun potongan harga untuk paket pemeriksaan kesehatan.

Selain itu, pengalaman berobat ke Malaysia juga dirancang makin praktis berkat adanya layanan pendukung pasien internasional.

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Fasilitas penunjang yang diberikan selama menjalani perawatan itu mencakup penyediaan transportasi dari dan menuju bandara, hotel, serta rumah sakit, tempat menginap, hingga kehadiran penerjemah profesional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Direktur Community Financial Services Maybank Indonesia Bianto Surodjo mengatakan, kemitraan tersebut memberikan pilihan tambahan bagi nasabah untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi.