Maybank Marathon 2026 Jadi Magnet Dunia, 46 Negara Kirim Pelari ke Bali
jpnn.com - Maybank Marathon 2026 kembali menjadi salah satu ajang lari yang menyedot perhatian internasional.
Memasuki edisi ke-15, perlombaan berstatus Elite Label Road Race dari World Athletics itu akan berlangsung di Bali United Training Center, Gianyar, Bali, Minggu (23/8/2026).
Sebanyak 14.100 peserta dari 46 negara akan ambil bagian dalam ajang yang mengusung tema Pace You Forward. Mereka berasal dari sejumlah negara Asia hingga Eropa, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Jepang, dan Chinese Taipei.
Maybank Marathon Hadirkan Atmosfer Kelas Dunia
President Director Maybank Indonesia Steffano Ridwan mengatakan Maybank Marathon kini tidak hanya menjadi kompetisi lari, tetapi juga ikut memperkuat ekosistem olahraga dan pariwisata di Bali.
"Kami ingin terus menghadirkan pengalaman berlari dengan standar dunia sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi olahraga, pariwisata, dan perekonomian daerah," ujar Steffano.
Maybank Marathon 2026 juga menyiapkan hadiah lebih dari Rp 3 miliar, termasuk bonus bagi peserta yang mampu memecahkan rekor.
Flag-off dilakukan bertahap. Kategori marathon 42,195 kilometer dimulai pukul 04.30 WITA, half marathon pukul 05.30 WITA, dan 10K pukul 06.00 WITA.
12 Pelari Elite Turut Ambil Bagian
Persaingan makin menarik dengan hadirnya 12 pelari elite internasional yang terdiri dari enam atlet putra dan enam atlet putri.
Maybank Marathon 2026 kembali menjadi salah satu ajang lari yang menyedot perhatian internasional.
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