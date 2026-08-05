Maybank Marathon 2026: Jangan Sampai Race Day Berubah Jadi Mimpi Buruk
jpnn.com - Maybank Marathon 2026 in Partnership with Visa tinggal menghitung hari. Memasuki fase akhir persiapan, banyak pelari mulai mengurangi intensitas latihan agar tubuh berada dalam kondisi terbaik saat race day.
Namun, kesiapan fisik saja belum tentu cukup. Lintasan Maybank Marathon yang dipadukan dengan cuaca tropis Bali membuat peserta harus mempersiapkan lebih dari sekadar stamina.
Jangan Salah Mengambil Keputusan
Cuaca yang panas, kelembapan tinggi, hingga rute dengan elevasi menjadi tantangan yang wajib diperhitungkan sejak sebelum lomba dimulai.
Karena itu, pelari disarankan menggunakan perlengkapan yang sudah teruji saat latihan serta memiliki strategi hidrasi yang jelas agar tubuh tetap mampu bekerja optimal sepanjang lomba.
Mental dan Strategi Sama Pentingnya
Selain fisik, ketahanan mental juga menjadi faktor yang kerap menentukan hasil akhir. Saat rasa lelah mulai datang, kemampuan menjaga fokus akan sangat membantu pelari mencapai garis finis.
Hal lain yang tak kalah penting ialah menghindari mencoba perlengkapan baru pada hari perlombaan. Sepatu, pakaian, hingga energi gel sebaiknya sudah dicoba lebih dulu saat latihan.
Project Director Maybank Marathon Bambang Irawan menilai fase akhir persiapan seharusnya dimanfaatkan untuk mematangkan seluruh aspek yang dibutuhkan saat lomba.
"Menjelang marathon, pelari tidak lagi perlu menambah porsi latihan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan tubuh, mental, dan strategi benar-benar siap menghadapi berbagai kondisi saat race day."
Maybank Marathon 2026 tinggal menghitung hari. Jangan sampai race day berubah jadi mimpi buruk
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