Mayjen Febriel Buyung Pastikan 4 Korban Penembakan KKB Bukan Intel TNI

jpnn.com - Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang memastikan empat korban penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Jayawijaya bukan anggota intelijen TNI.

Keempat korban adalah warga sipil, yakni tiga ASN dari Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya dan Aris Sanda yang berprofesi sebagai supir lajuran, bukan tentara atau Intel TNI.

"Saya pastikan keempat korban adalah warga sipil," kata Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang kepada ANTARA, Minggu (20/9/2026)di Jayapura.

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Pangdam XVII Cenderawasih menyatakan Kodam XVII Cenderawasih turut berbelasungkawa dan berdukacita atas insiden yang dialami warga dan TNI-Polri akan terus mengejar para pelaku.

Menurut Mayjen Febriel, berbagai kasus penembakan yang dilakukan KKB terhadap warga sipil menjadi perhatian serius TNI dengan melakukan berbagai langkah termasuk persiapan personel dan persenjataan untuk mengantisipasi aksi-aksi yang dilakukan KKB.

Danrem 172/PWY Brigjen TNI Robby Suryadi sudah ke Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya untuk berkoordinasi dengan pemda dan masyarakat di wilayah itu.

"Secara teknis saya tidak bisa menjelaskan apa yang dilakukan namun yang terpenting adalah TNI berkomitmen untuk menciptakan situasi yang aman di Tanah Papua," kata Mayjen TNI Febriel seusai meninjau pelaksanaan bakti sosial donor darah dalam rangka HUT TNI Ke-81.

Kasus penembakan yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Papua Pegunungan membuat TNI-Polri berkomitmen dengan berupaya mengeliminir kekuatan KKB.