Mayjen TNI Doddy Triwinarto Resmi Jabat Pangdam Pattimura

jpnn.com - AMBON - Pucuk pimpinan Komando Daerah Militer XV/Pattimura resmi berganti.

Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Doddy Triwinarto resmi menjabat Panglima Kodam XV/Pattimura.

Doddy menggantikan Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo.

Serah terima jabatan dilakukan dalam upacara sertijab di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta.

Mayjen TNI Doddy Triwinarto menegaskan komitmennya menjaga stabilitas keamanan, serta memperkuat harmonisasi masyarakat di wilayah Maluku dan Maluku Utara.

"Kodam XV/Pattimura akan terus berupaya menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memperkuat harmonisasi sosial di tengah keberagaman masyarakat Maluku," kata Doddy dalam keterangan yang diterima di Ambon, Rabu (8/4).

Jenderal bintang dua itu menyatakan akan melanjutkan berbagai program pembinaan teritorial yang telah berjalan, sekaligus meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh adat guna menjaga situasi tetap kondusif.

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi TNI AD untuk meningkatkan efektivitas kinerja serta penyegaran kepemimpinan.