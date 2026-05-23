Mayoritas BPD Tolak Munas di Lampung? Begini Kata Ketum Hipmi Jatim

Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Hipmi Jawa Timur (Jatim) Ahmad Salim Assegaf. Foto source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Hipmi Jawa Timur (Jatim) Ahmad Salim Assegaf membantah kabar yang menyebutkan bahwa mayoritas BPD menolak MUNAS XVIII digelar di Lampung.

Bahkan, beredar narasi bahwa 50 plus 1 Ketua Umum BPD Hipmi menolak MUNAS XVIII HIPMI digelar di Lampung.

Alasannya, kekhawatiran soal aspek netralitas dan kepatuhan terhadap aturan organisasi dalam proses penentuan lokasi.

"Itu tidak benar, dan menyesatkan," tegas Ahmad.

Ahmad mengatakan, Sidang Dewan Pleno (SDP) Hipmi 2026 yang digelar di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, pada Minggu (15/2) menyerahkan sepenuhnya lokasi MUNAS XVIII HIPMI kepada Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Akbar Himawan Buchari.

"Saat itu, kami yang mengikuti SDP sepakat bahwa penentuan lokasi Munas diserahkan kepada Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari. Kemudian OC dan SC menyepakati bahwa Munas akan berlangsung di Lampung," urai Ahmad, menjelaskan kronologinya.

Bahkan, sehari sebelum debat, keputusan itu tidak berubah. Tepatnya, saat Ketua Umum BPD menggelar pertemuan di Bali, Jumat (22/5).

"Kenyataannya, saat Forum Ketum BPD, mayoritas menyepakati dan menyerahkan kepada Ketum Akbar terkait tuan rumah munas. Terkait 50 plus 1 itu tidak benar, karena saya ada di forum itu," aku Ahmad.

Dinamika Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) semakin memanas.

