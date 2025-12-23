Mayoritas Honorer K2 Tidak Lulus Verifikasi

jpnn.com - JAYAWIJAYA – Sebanyak 200 honorer kategori dua atau K2 tahun 2015-2021 di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, dinyatakan lulus verifikasi.

Para honorer K2 yang lulus verifikasi berpeluang diangkat menjadi CPNS formasi 2021.

Perlu diketahui, pelaksanaan seleksi CPNS 2021 di sejumlah pemda di Bumi Cenderawasih memang tertunda-tunda.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kabupaten Jayawijaya Pius Witipo menyebutkan, dari 600 honorer K2 tahun 2015-2021, yang lulus verifikasi kurang lebih berjumlah 200.

“Untuk honorer K2, setelah kami berkoordinasi dengan Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jayapura bahwa yang lulus atau memenuhi syarat verifikasi 200,” katanya.

Terhadap honorer K2 lainnya akan kembali dilakukan verifikasi data secara optimal.

“Untuk honorer K2 lain kami akan melakukan verifikasi data ulang untuk memastikan keabsahan dari pada honorer tersebut,” ujarnya.

Dia menjelaskan sebanyak kurang lebih 600 nama-nama honorer K2 telah diumumkan beberapa waktu lalu.