Mayoritas PPPK Paruh Waktu Belum Pernah Menerima Gaji, Ya Ampun

jpnn.com - LOMBOK TENGAH – Mayoritas PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), belum pernah menerima gaji bulanan sejak menerima SK pengangkatan pada akhir 2025.

Pemkab Lombok Tengah menyatakan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan dilaksanakan pada November 2026.

"Gaji PPPK paruh waktu itu dibayar November 2026," kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Lombok Tengah Taufikurrahman Pua Note di Lombok Tengah, Kamis (15/10).

Dia mengatakan alokasi gaji PPPK paruh waktu tersebut telah disiapkan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026 sebesar Rp7 miliar.

"Untuk gaji PPPK paruh waktu ada yang sudah diberikan dan ada yang belum menerima, sehingga sisa pembayaran itu disiapkan di APBD perubahan 2026," katanya.

Taufikurrahman mengatakan semenjak mereka menerima Surat Keputusan pengangkatan di akhir 2025 sampai dengan saat ini mereka belum menerima gaji sama sekali dan ada yang telah menerima sebagian.

Disebutkan jumlah PPPK paruh waktu di Lombok Tengah mencapai 4.542.

"Yang sudah tersedia anggarannya hanya untuk gaji 1.223 PPPK paruh waktu, sehingga ada sekitar 3.319 PPPK paruh waktu yang sampai dengan saat ini belum menerima gaji," katanya.