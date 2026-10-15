Mayoritas Responden Tolak MBG dan KDMP, Prabowo Diminta Mengevaluasi Program Unggulan

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai hasil survei yang menunjukkan penolakan masyarakat terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), harus menjadi bahan evaluasi bagi Presiden Prabowo Subianto.

Dalam survei Celios dan Kabinet Bayangan, sebanyak 76 persen responden masyarakat umum disebut setuju MBG dihentikan.

Sementara itu, 66 persen responden menyatakan tidak setuju dengan program KDMP.

Angka tersebut memunculkan pertanyaan apakah kedua program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran gagal atau justru menghadapi persoalan dalam pelaksanaan dan ketepatan sasaran.

Efriza menilai hasil survei itu menunjukkan adanya kritik serius terhadap implementasi program pemerintah.

Namun, angka tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh tujuan kedua program telah gagal.

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“Program prioritas tidak boleh dipertahankan begitu saja tanpa evaluasi. Pemerintah harus memastikan program tersebut benar-benar efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Efriza kepada JPNN.com, Kamis (15/10).

Menurut dia, MBG perlu dievaluasi dari berbagai aspek, mulai dari kualitas makanan, ketepatan sasaran penerima, keamanan pangan, hingga tata kelola anggaran.