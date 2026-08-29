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Mazda MX-5 Terbaru Akan Bawa Mesin Lebih Kecil, Tetapi Tenaga Meningkat

Mazda MX-5 Terbaru Akan Bawa Mesin Lebih Kecil, Tetapi Tenaga Meningkat
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Mazda MX-5 generasi baru bakal mengandalkan mesin lebih pada Januari tahun depan. ilustrasi Foto: Mazda

jpnn.com, INGGRIS - Pabrikan mobil asal Jepang, Mazda mengumumkan bakal mengentikan penggunaan mesin berkapasitas 2.000cc untuk model MX-5 di Inggris.

Penghentian itu dilakukan karena regulasi emisi di negara tersebut diperketat.

Sebagai gantinya, Mazda mengandalkan mesin Skyactiv-G 1,5 liter pada Januari 2027.

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TopGear pada Rabu (26/8), meski kapasitas mesin tersebut dipangkas, tetapi Mazda mengeklaim tenaga dikeluarkan sebesar 134 hp atau sekitar 136 PS.

Angka tersebut justru meningkat sekitar 4 hp, dibandingkan model sebelumnya.

Mazda UK Managing Director Jeremy Thomson mengatakan mesin 1,5 liter tetap menjadi bagian penting dari karakter MX-5 karena generasi terbaru roadster tersebut sejak awal dikembangkan menggunakan mesin tersebut.

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“Meski disayangkan perubahan regulasi membuat kami tidak lagi dapat menjual mesin 2.0 liter di Inggris, mesin 1.5 liter tetap menjadi jantung MX-5,” ujar Thomson.

Selain tenaga, Mazda juga melakukan penyempurnaan pada karakter suara mesin untuk mempertahankan sensasi berkendara.

Mazda MX-5 generasi baru bakal mengandalkan mesin lebih pada Januari tahun depan.

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