Mazda MX-5 Terbaru Akan Bawa Mesin Lebih Kecil, Tetapi Tenaga Meningkat

jpnn.com, INGGRIS - Pabrikan mobil asal Jepang, Mazda mengumumkan bakal mengentikan penggunaan mesin berkapasitas 2.000cc untuk model MX-5 di Inggris.

Penghentian itu dilakukan karena regulasi emisi di negara tersebut diperketat.

Sebagai gantinya, Mazda mengandalkan mesin Skyactiv-G 1,5 liter pada Januari 2027.

TopGear pada Rabu (26/8), meski kapasitas mesin tersebut dipangkas, tetapi Mazda mengeklaim tenaga dikeluarkan sebesar 134 hp atau sekitar 136 PS.

Angka tersebut justru meningkat sekitar 4 hp, dibandingkan model sebelumnya.

Mazda UK Managing Director Jeremy Thomson mengatakan mesin 1,5 liter tetap menjadi bagian penting dari karakter MX-5 karena generasi terbaru roadster tersebut sejak awal dikembangkan menggunakan mesin tersebut.

“Meski disayangkan perubahan regulasi membuat kami tidak lagi dapat menjual mesin 2.0 liter di Inggris, mesin 1.5 liter tetap menjadi jantung MX-5,” ujar Thomson.

Selain tenaga, Mazda juga melakukan penyempurnaan pada karakter suara mesin untuk mempertahankan sensasi berkendara.