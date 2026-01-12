Mazda Siap Meluncurkan SUV Listrik Baru
jpnn.com - Mazda Motor Corporation mengumumkan memboyong CX-6e 2026 untuk pasar otomotif di Australia pada akhir tahun ini.
Laman Drive Senin, sebelumnya mobil di segmen SUV listrik murni (Battery Electric Vehicle/BEV) dirilis pada ajang Brussels Motor Show di Belgia.
Mobil tersebut dikatakan akan hadir di dealer lokal bersama sedan Mazda 6e.
Mazda CX-6e yang diproduksi di Tiongkok itu merupakan versi Eropa dan Australia dari Mazda EZ-60 yang dijual di Tiongkok.
Mobil itu dikembangkan oleh usaha patungan antara Mazda dan Changan Automobile.
CX-6e didasarkan pada arsitektur mobil listrik EPA Changan Automobile, sehingga mirip dengan Deepal 7.
Meski demikian, Mazda Australia belum mengungkap secara terperinci terkait spesifikasi mobil listrik itu.
Mereka akan mengungkap harga dan spesifikasi menjelang peluncuran di Australia.
Mazda Motor Corporation mengumumkan memboyong SUV listrik CX-6e 2026. Simak selengkapnya di sini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- KIA Kenalkan SUV Kompak Listrik, Diklaim Bisa Tempuh 448 Km Sekali Cas
- Awal 2026, BMW Pangkas Harga Lebih Dari 30 Mobil, Ada yang Mencapai Rp 300 Juta
- BYD Sealion 06 Disegarkan, Makin Gahar dan Tembus 710 Km
- Nissan Perluas Kendaraan Elektrifikasi Lewat Kehadiran NX8: Ada BEV dan PHEV
- Sky EV01 Meluncur: SUV Listrik Rp 280 Jutaan dengan Teknologi Satelit Kelas Militer!
- Kia EV5 Weekender, SUV Listrik yang Siap Libas Medan Off-road