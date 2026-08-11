Mazda Siapkan CX-3 Generasi Baru, Produksi Dimulai 2027

jpnn.com - Mazda CX-3 generai baru dikonfirmasi akan mulai diproduksi sekaligus dijual pada 2027 mendatang.

Kepastian tersebut terungkap melalui dokumen resmi laporan keuangan Mazda.

Mereka tetap mempertahankan nomeklatur Mazda CX-3. Mazda menegaskan tetap mempertahankan CX-30 dan tidak akan mengganti nama menjadi CX-20.

Dilansir dari Carscoops, Senin (10/8), dari dokumen tersebut juga memperlihatkan gambar siluet bertuliskan generasi baru dari Mazda CX-3.

SUV generasi baru itu akan menggunakan platform Mazda dan diperkirakan akan hadir dengan pilihan bensin, mild hybrid dan full hybrid. Selain itu, pabrikan juga transmisi manual enam percepatan untuk non hybrid.

Crossover sub kompak generasi berikutnya itu bakal menjadi andalan dalam mengejar segmen penjualan dengan volume tinggi terutama di kawasan Asia dan Oseania.

Adapun produksi Mazda CX-3 terbaru akan diproduksi di fasilitas AutoAlliance Thailand (AAT), unit yang dirakit di Thailand akan diekspor ke Jepang dan pasar ASEAN lainnya serta wilayah lain secara global mulai 2027.

CX-3 juga akan menjadi SUV kelas entry level dalam jajaran Mazda.