Mbak AF Melahirkan Sendiri di Kamar Mandi, Bayinya, Astaga

jpnn.com - Personel Unit Reskrim Kepolisian Sektor Sungai Pinang, Polresta Samarinda, Kalimantan Timur menangani kasus penelantaran bayi yang baru dilahirkan oleh seorang wanita muda berinisial AF (18), di kawasan Jalan Gerilya, kota setempat.

Kapolsek Sungai Pinang AKP Aksarudin Adam menjelaskan peristiwa yang terjadi di Kelurahan Sungai Pinang Dalam tersebut bermula pada Kamis (8/1) sekitar pukul 02.00 WITA, ketika pelaku melahirkan secara mandiri di kamar mandi rumahnya tanpa bantuan medis.

"Berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan, pelaku diduga mengalami kepanikan luar biasa sehingga berusaha membungkam suara tangisan darah dagingnya sendiri sebelum akhirnya membuang bayi malang itu di area terbuka, tepat di samping rumah tinggalnya," ungkap Aksarudin.

Penemuan sosok bayi yang masih merah dan menangis di tengah malam itu menarik perhatian warga sekitar yang kemudian melaporkan temuan tersebut kepada pihak berwajib agar segera mendapatkan penanganan.

Menindaklanjuti laporan masyarakat yang masuk, tim Unit Reskrim Polsek Sungai Pinang langsung melakukan respons dengan menggelar penyelidikan intensif serta olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna mengumpulkan petunjuk awal.

Upaya polisi membuahkan hasil karena hanya berselang beberapa jam setelah penemuan bayi, atau tepatnya pukul 10.00 WITA di hari yang sama, pelaku berhasil diidentifikasi dan diamankan tanpa perlawanan di kediamannya sendiri.

Selain berhasil mengamankan terduga pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian yang dikenakan pelaku saat peristiwa persalinan dan penelantaran itu terjadi guna memperkuat berkas penyidikan.

"Kami menyayangkan terjadinya tindakan nekat ini karena seorang bayi sejatinya memiliki hak asasi mutlak untuk mendapatkan kasih sayang, perawatan, dan perlindungan penuh dari orang tuanya, bukan justru ditelantarkan di lingkungan yang berbahaya," ujar Aksarudin.