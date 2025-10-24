Mbak Dian Dianiaya Suami Gegara Foto di Facebook, Begini Ceritanya

jpnn.com - Dian Kristina (24) menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh suaminya berinisial BN.

Mbak Dian mengalami KDRT lantaran hal sepele, yakni gegara foto suaminya tidak ada di unggahan Facebook korban.

Tidak terima dengan peristiwa itu, warga Jalan KH Faqih Usman l, Lorong Sepakat, Kecamatan SU I Palembang melapor ke Polrestabes Palembang, Jumat (24/10/2025).

Dihadapan petugas piket pengaduan, Dian yang didampingi ketua RT mengatakan bahwa peristiwa KDRT terjadi pada Rabu (22/10/2025) sekitar pukul 22.00 WIB.

KDRT terjadi saat korban dan suaminya berada di kontarakan mereka di Jalan Padat Karya, Lorong Melati atau tepatnya Perum Grand Jasmine, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami Palembang.

"Peristiwa ini terjadi di rumah kontrakan, Pak. Berawal terkait cekcok mulut antara kami berdua," kata Dian.

Baca Juga: Info Terbaru dari KPK soal Kasus Korupsi Haji Era Gus Yaqut

Perempuan yang baru 4 bulan menikah dengan terlapor mengungkap suaminiya diduga cemburu setelah tidak melihat ada fotonya di Facebook sang istri.

"Sepele, Pak. Suami saya ini buka Facebook saya awalnya. Lalu, melihat di foto Facebook tidak ada fotonya, diduga cemburu saat itu dia marah-marah," ungkap Dian.