Mbak Lisa Mariana Buka Suara di KPK soal Aliran Dana dari Ridwan Kamil, Hmm

jpnn.com - Selebgram Lisa Mariana Presley Zulkandar menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (22/8/2025).

Menurut Mbak Lisa, dia ditanya penyidik KPK mengenai aliran dana dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

“Hari ini (Jumat 22/8) sudah selesai bagi saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB Ridwan Kamil, ya. (Tadi ditanya) aliran dana saja," ungkap Lisa.

Dia memenuhi panggilan penyidik KPK dalam kapasitas menjadi saksi kasus dugaan korupsi di BJB periode 2021–2023.

Lisa juga menjelaskan bahwa aliran dana yang dia terima dari Ridwan Kamil untuk anaknya.

"Ya, kan, buat anak saya," kata Lisa.

Walakin, dia enggan memberitahu kepada media soal jumlah aliran dana yang diterimanya dari Ridwan Kamil.