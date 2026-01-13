Mbak Misri Teman Kencan Kompol Yogi Dibayar Rp35 Juta, Bertahap

jpnn.com - MATARAM – Misri, perempuan yang merupakan teman kencan Kompol I Made Yogi Purusa Utama, dihadirkan sebagai saksi pada sidang tertutup kasus pembunuhan Brigadir Muhammad Nurhadi di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin (12/1).

Misri memberikan kesaksian untuk terdakwa Kompol I Made Yogi Yogi dan Gde Aris Candra Widianto.

Terungkap, Mbak Misri mendapat bayaran sekitar Rp35 juta dari terdakwa Kompol I Made Yogi.

"Pada intinya, tadi dalam surat dakwaan, kan (terima) Rp10 juta sehari, ternyata dapatnya Rp35 juta, terdakwa Yogi yang memberikan Misri Rp35 juta," kata Budi Mukhlish, mewakili tim jaksa penuntut umum, di sela majelis hakim menunda persidangan di Pengadilan Negeri Mataram, Senin.

Dia menjelaskan bahwa uang Rp35 juta itu diterima Misri secara bertahap.

Pertama, Misri menerima kiriman uang via transfer senilai Rp2 juta.

Kemudian Rp10 juta secara tunai saat bertemu di Gili Trawangan.

"(Uang) Rp10 juta kedua dikasih untuk kontrak rumah, sisanya Rp10 juta itu diberikan karena dua hari, tidak jadi pulang. Jadi, kurang lebih Rp35 juta," ujarnya.