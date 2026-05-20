Mbak Puan Bilang Kehadiran Prabowo Sangat Spesial

Ketua DPR Puan Maharani. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani memberi label sangat spesial kepada rapat paripurna yang sedang dia pimpin di Kompleks Parlemen, Rabu (20/5) pagi.

“Sangat spesial, karena dihadiri langsung Presiden RI yang akan menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal,” tutur Mbak Puan.

“Kehadiran Bapak Presiden bukan hanya ditunggu oleh seluruh yang hadir di ruangan ini, tetapi juga oleh rakyat Indonesia. Karena ini (KEM-PPKF) merupakan rancang bangun APBN 2027,” imbuhnya.

Menurut Puan, KEM-PPKF kali ini sangat penting lantaran situasi global yang masih tak menentu.

“Kami di DPR akan mendukung semua program, selama itu dilakukan untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Puan.

Kini sedang berlangsung penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto.

Pria berusia 74 tahun itu menyapa dan menghormati seluruh yang hadir. (ydprri/jpnn)

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

