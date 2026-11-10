Mbak Puan Minta Skandal Penyadapan Diusut Transparan
jpnn.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kepolisian mengusut transparan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto yang diduga melibatkan empat perwira tinggi (Pati) Polri.
Hal demikian dikatakan Puan saat Rapat Paripurna pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).
"DPR RI mendukung upaya kepolisian melakukan pengusutan secara transparan dan profesional untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden RI," kata Puan, Selasa.
Dia mengapresiasi langkah kepolisian yang dinilai sigap menangani kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
"DPR RI mengapresiasi tindakan kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.
Legislator fraksi PDI Perjuangan mengingatkan kewenangan negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik, kriminalisasi, maupun membungkam suara kritis masyarakat.
“Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat,” katanya.
Adapun, Rapat Paripurna pada Selasa ini dipimpin Puan bersama dua Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa.
Ketua DPR RI Puan Maharani singgung kasus penyadapan. Dia mengingatkan kewenangan negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik dan pembungkaman.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ketum Logis 08 Serukan Gerakan Jaga Prabowo dan Kawal Stabilitas Pemerintahan
- 6 Saksi Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Ajukan Perlindungan ke LPSK
- Respons Menko Dudung saat Ditanya Tokoh Publik Calon Tersangka Penyadapan Presiden
- Choirul Anam Ingatkan Polri Transparan soal Kasus Penyadapan
- Skandal Ijazah Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Pilihan Rasional bagi DPR
- Setahun Pascabencana Sumatera, Mendagri Tito Dorong Percepatan Pemulihan Daerah