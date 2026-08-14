Mbak Puan Tak Ikut Menyambut Prabowo di Parlemen

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto tiba di Gedung Nusantara I, DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (14/8).

Kedatangan Prabowo tersebut untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI 2026.

Prabowo tiba dengan rangkaian motor pengawal dan mobil maung pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Prabowo tiba sekitar pukul 08.00 WIB, dengan mengenakan setelan jas abu-abu tua dan peci hitam.

Kedatangan Prabowo disambut oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Tak tampak Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut kehadiran Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Prabowo lalu masuk ke dalam gedung dan disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengenakan setelan jas biru tua dengan peci hitam.

Berselang tiga menit Prabowo masuk, Puan Maharani datang dengan kebaya hijau atau olive green.