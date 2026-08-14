menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Mbak Puan Tak Ikut Menyambut Prabowo di Parlemen

Mbak Puan Tak Ikut Menyambut Prabowo di Parlemen

Mbak Puan Tak Ikut Menyambut Prabowo di Parlemen
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto (jas abu-abu tua) saat tiba di Gedung Nusantara I, DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (14/8). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto tiba di Gedung Nusantara I, DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (14/8).

Kedatangan Prabowo tersebut untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI 2026.

Mbak Puan Tak Ikut Menyambut Prabowo di ParlemenPresiden Prabowo Subianto saat tiba di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8). Prabowo akan mengikuti sidang Tahunan MPR dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI.

Baca Juga:

Prabowo tiba dengan rangkaian motor pengawal dan mobil maung pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Prabowo tiba sekitar pukul 08.00 WIB, dengan mengenakan setelan jas abu-abu tua dan peci hitam.

Kedatangan Prabowo disambut oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Tak tampak Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut kehadiran Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Baca Juga:

Prabowo lalu masuk ke dalam gedung dan disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengenakan setelan jas biru tua dengan peci hitam.

Berselang tiga menit Prabowo masuk, Puan Maharani datang dengan kebaya hijau atau olive green.

Presiden Prabowo Subianto tiba di Gedung Nusantara I, DPR/MPR/DPD RI, Senayan namun tak disambut oleh Ketua DPR Puan Maharani.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI