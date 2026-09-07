Mbak Rerie Dorong Kampus Inklusif Segera Terwujud, Bukan Hanya Sekadar Regulasi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan dalam mewujudkan kampus yang inklusif harus menjadi gerakan bersama dan segera direalisasikan.

"Perlu langkah nyata untuk mengatasi berbagai kendala yang ada agar setiap anak bangsa, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/9).

Berdasarkan data Center for Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta dan University of the West of England, Bristol, Inggris, pada awal 2025, hanya ada 90 universitas atau 1,99% dari 4.523 perguruan tinggi di Indonesia yang secara resmi menerima mahasiswa penyandang disabilitas.

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Sementara perguruan tinggi yang memiliki pusat layanan disabilitas hanya 0,2% dari jumlah total perguruan tinggi di Indonesia.

Hanya ada 8 perguruan tinggi yang menyediakan platform penerimaan khusus bagi mahasiswa difabel.

Sehingga, akses dari sekitar 3.128 mahasiswa disabilitas yang tercatat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) per Juni 2025, masih terbatas pada 282 kampus saja.

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Angka tersebut dinilai sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah total penyandang disabilitas di Indonesia yang mencapai 17,9 juta jiwa.

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, sejumlah kendala untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif harus segera diatasi dengan langkah nyata.