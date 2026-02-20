Mbak Sri Jadi Korban Pembunuhan Berencana, Begini Motif Pelaku

jpnn.com - Personel Satreskrim Polres Muara Enim mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap seorang wanita bernama Sri Wulandari yang tewas mengenaskan di kebun karet Desa Gaung Asam, Kecamatan Belida Darat pada Kamis 22 Januari 2026.

Wakapolres Muara Enim Kompol Toni Arman, Jumat (20/2/2026), mengatakan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut dari Laporan Polisi Nomor: LP/B-08/I/2026/Polsek Lembak/Polres Muara Enim/Polda Sumsel tanggal 27 Januari 2026.

Dia mengatakan dalam kasus ini polisi menetapkan dua tersangka, yakni A (37) sebagai pelaku utama pembunuhan, dan M yang berperan membantu menjual sepeda motor milik korban.

Motif pembunuhan diduga karena persoalan utang piutang, serta keinginan tersangka untuk menguasai sepeda motor milik korban.

"Tersangka A menyerahkan diri tak lama setelah pembunuhan tersebut terjadi dan tidak lama kemudian juga dilakukan penangkapan terhadap tersangka M," katanya.

Selain mengamankan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat BG 6863 AEF, satu helai jilbab warna krim, satu pasang sandal cokelat, satu helai celana panjang hitam, satu helai kaus abu-abu, dan satu helm warna hitam.

Dia menjelaskan, kasus tersebut bermula saat seorang warga Desa Gaung Asam sedang menyadap pohon karet menemukan sesosok mayat perempuan di semak belukar dalam kondisi sudah membusuk tertutup daun serta ranting kayu.

Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa tersangka A mengajak Sri Wulandari ke lokasi kejadian menggunakan sepeda motor milik korban dengan alasan mengantar terpal.