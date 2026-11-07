Mbak TS Dihabisi Teman Kencan yang Dikenal Lewat MiChat, Motifnya, Hmmm
jpnn.com - Penyidik Polres Cimahi, Jawa Barat mengusut kasus dugaan pembunuhan terhadap seorang perempuan berinisial TS (43) di sebuah kamar indekos, di Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi.
Menurut Kapolres Cimahi AKBP Endy Desianto, motif pembunuhan terhadap Mbak TS oleh tersangka RS (43) adalah sakit hati.
Konon, pelaku sakit hati setelah diusir korban sebelum hasratnya terpenuhi.
AKBP Endy mengatakan pembunuhan itu terjadi pada Kamis (5/11) sekitar pukul 18.00 WIB.
Peristiwa berawal dari komunikasi antara pelaku berinisial RS (43) dengan korban melalui aplikasi MiChat.
"Awalnya tersangka berkomunikasi dengan korban melalui aplikasi MiChat dan mengajak korban untuk berhubungan badan, setelah disepakati harga, korban meminta tersangka datang ke tempat kosnya," kata Endy saat gelar perkara di Polsek Cimahi.
Keduanya kemudian menyepakati tarif hubungan badan sebesar Rp250.000, setelah mencapai kesepakatan korban mengirimkan lokasi indekosnya kepada pelaku untuk bertemu.
Setibanya di lokasi, pelaku dipersilakan masuk ke kamar korban dan setelah pintu dikunci, korban meminta pelaku mentransfer uang sesuai kesepakatan hingga RS mengirimkan uang sebesar Rp250.000.
Penyidik Polres Cimahi mengungkap motif pembunuhan wanita berinisial Mbak TS oleh teman kencan di sebuah kamar indekos.
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