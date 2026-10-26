Mbappe 100 Gol, Real Madrid Menang di Kandang Barcelona

jpnn.com - BARCELONA - Real Madrid memenangi El Clasico pertama musim ini.

Bertandang ke kandang Barcelona di Camp Nou pada pekan ke-10 La Liga, Senin (26/10) dini hari WIB, Real Madrid menang 2-1.

Kylian Mbappe mencetak brace alias dua gol, yakni pada menit ke-41 dan ke-87. Dua gol yang membuat Mbappe tercatat telah mengoleksi 100 gol bersama Real Madrid (dalam 116 pertandingan).

Barcelona sempat menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui gol Raphinha pada menit ke-61.

"Saya tidak akan membiarkan siapa pun di tim ini merasa terlalu jemawa," ujar Pelatih Real Madrid Jose Mourinho.

"Ini memang kemenangan yang luar biasa, tetapi kami berkompetisi untuk memenangi gelar, bukan sekadar untuk menang di Camp Nou," imbuhnya.

Kemenangan dari Barcelona belum membuat Real Madrid memimpin klasemen. Cek di bawah ini. (as/jpnn)

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