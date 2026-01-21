Mbappe Cetak Brace, Real Madrid Berpesta 6 Gol ke Gawang Monaco

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid membungkam Monaco pada pertandingan ketujuh fase liga Liga Champions di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Selasa waktu setempat. Los blancos berpesta enam gol ke gawang Monaco.

Pada pertandingan ini, Real Madrid mengemas kemenangan berkat gol dari Kylian Mbappe (2), Franco Mastantuono, Thilo Kehrer (GBD), Vinicius Junior dan Jude Bellingham, Monaco sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jordan Teze, demikian catatan UEFA.

Kemenangan ini membuat Real Madrid naik ke peringkat kedua klasemen sementara fase liga dengan 15 poin dari tujuh pertandingan, butuh satu angka lagi dari satu laga tersisa untuk lulus otomatis ke 16 besar.

Di sisi lain, kekalahan membuat Monaco tertahan di peringkat 20 klasemen sementara fase liga dengan sembilan poin dari tujuh laga, belum bisa memastikan diri lulus melalui jalur play-off.

Jalannya Pertandingan

Real Madrid mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu.

El Real dapat unggul cepat ketika laga baru berjalan lima menit.

Umpan Federico Valverde dapat disambut tendangan Kylian Mbappe, yang mengubah skor menjadi 1-0.