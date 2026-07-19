Mbappe Sedih Gagal Mempersembahkan Kemenangan sebagai Kado Perpisahan Deschamps

jpnn.com - JAKARTA - Prancis harus mengakui keunggulan Inggris dengan skor 4-6 pada perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 di Stadion Miami, Amerika Serikat, Minggu (19/7).

Kekalahan ini membuat sang megabintang Prancis, Kylian Mbappe sedih.

Mbappe sedih karena tak bisa memberikan kemenangan sebagai kado perpisahan untuk Pelatih Prancis Didier Deschamps yang sudah membersamai perjalanan Les Bleus selama 14 tahun.

"Pada akhirnya kami tetap kalah, dan itu sangat disayangkan untuk Pelatih Didier Deschamps. Kami ingin memberikan sesuatu untuknya. Babak pertama memang memberi kesan bahwa kami mengecewakannya, padahal sama sekali bukan itu yang kami inginkan," kata Mbappe, dikutip dari laman resmi FIFA, Minggu.

Kekalahan ini tak lepas dari penampilan buruk Prancis di babak pertama setelah tertinggal empat gol. Menurut Mbappe, di 45 menit pertama itu, penampilan timnya memalukan dan seolah memberikan kesan tak menghormati mengenakan jersi negara Prancis.

Di titik itu, dia mengungkapkan seluruh pemain saat waktu turun minum benar-benar terpukul.

Mbappe pun mengatakan di babak kedua, “Kami kembali menjadi pemain-pemain kelas dunia.”

Dia mencetak dua gol dan satu assist, meski pada akhirnya Prancis tetap kalah 4-6.