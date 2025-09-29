menu
JPNN.com » Daerah » MBG Bikin Trauma, Puluhan Siswa di Bandung Barat Sampai Dilarikan ke RS

MBG Bikin Trauma, Puluhan Siswa di Bandung Barat Sampai Dilarikan ke RS

MBG Bikin Trauma, Puluhan Siswa di Bandung Barat Sampai Dilarikan ke RS
Salah satu menu Makan Bergizi Gratis. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG BARAT - Sebanyak 36 siswa di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, kembali dilarikan ke rumah sakit lantaran mengeluhkan gejala keracunan makanan paket Makan Bergizi Gratis (MBG).

Puluhan siswa itu sebelumnya sudah diperbolehkan pulang setelah menjalani perawatan sebab menjadi korban pada Senin (22/9/2025).

Kepala Puskesmas Cipongkor Yuyun Sarihotimah mengatakan, penyebab siswa-siswa itu mengalami gejala keracunan karena diserang perasaan panik dan trauma.

Insiden keracunan massal yang dialami siswa tersebut meninggalkan rasa trauma yang membekas.

“Mereka ketakutan saja masih trauma keracunan MBG,” kata Yuyun saat dikonfirmasi, Senin (29/9).

Yuyun memastikan tidak ada siswa yang mengalami sakit yang serius. Mayoritas siswa yang mengalami gejala berupa mual, pusing, hingga muntah sudah diperbolehkan kembali ke rumah.

"Aman, tidak ada apa-apa, tinggal satu yang masih perlu penanganan," ungkapnya.

Banyaknya siswa yang langsung dibawa ke Puskesmas Cipongkor dan RSUD Cililin merupakan langkah sigap dari pihak sekolah maupun tenaga medis.

Sebanyak 36 siswa di Kecamatan Cipongkor,KBB, kembali dilarikan ke rumah sakit usai mengeluhkan gejala keracunan makanan paket MBG. Penyebabnya ini.

