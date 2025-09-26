menu
MBG di SDN 178 Palembang Disetop Sementara
Siswa-siswi SDN 178 Palembang saat dirawat di Puskesmas kemarin. Foto: tangkapan layar medsos.

jpnn.com, PALEMBANG - Program makan bergizi gratis (MBG) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 178 Palembang distop sementara.

Sebelumnya, belasan siswa-siswi diduga keracunan karena sakit dengan keluhan mual, pusing, muntah, lemas dan sakit perut usai menyantap menu MBG.

Guru PJOK SDN 178 Rajjis mengungkapkan bahwa program MBG hari ini ditiadakan hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan.

"Belum ada kepastian sampai kapan MBG ini distop karena masih menunggu hasil pemeriksaan lengkap keseluruhan kejadian," ungkap Rajjis, Jumat (26/9). 

"Kemarin sampel sisa menu MBG juga sudah dibawa dinas terkait untuk diperiksa lebih lanjut," sambung Rajjis.

Kata Rajjis, jika hasil pemeriksaan sudah keluar, maka akan diketahui apa penyebab siswa-siswi tersebut sakit.

"Hingga kini sekolah masih menunggu hasil pemeriksaan itu dan menunggu juga informasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait," kata Rajjis.

Dikarenakan MBG ini ditiadakan sementara, maka siswa kembali ke pola semula untuk membawa bekal sendiri.

Makan bergizi gratis (MBG) di SD Negeri 178 Palembang distop sementara, penyetopan ini imbas dari belasan siswa siswi diduga keracunan usai santap MBG kemarin.

