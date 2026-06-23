MBG Dongkrak PAD Pekanbaru, Wako Agung Nugroho: Perputaran Ekonomi Jadi Lebih Baik

jpnn.com, JAKARTA - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru melalui bertambahnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Hal itu disampaikan Agung saat ditemui wartawan usai kegiatan di Pekanbaru, Selasa (23/6/2026).

Menurutnya, PAD Pekanbaru mengalami lonjakan dari sekitar Rp800 miliar menjadi kurang lebih Rp 1,2 triliun.

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Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya pelaksanaan Program MBG yang mulai berjalan di daerah.

“Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan roda perekonomian. Dampaknya terlihat dari meningkatnya aktivitas usaha masyarakat yang kemudian berkontribusi terhadap PAD,” ujar Agung.

Ia mengatakan, salah satu indikator yang menunjukkan dampak tersebut adalah meningkatnya penerimaan dari sektor pajak makanan dan minuman.

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Pada triwulan pertama tahun ini, realisasi pajak sektor tersebut disebut mengalami kenaikan hingga 32 persen.

Selain pajak restoran dan makanan-minuman, peningkatan juga terjadi pada sejumlah retribusi daerah yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi.