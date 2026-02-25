MBG: Makan Bergizi dan Susu untuk Anak Disabilitas Menuju Indonesia Emas

jpnn.com - Mentari pagi yang memancarkan sinar keemasan di halaman Sekolah Khusus (SKh) Negeri 01 Kota Serang, Provinsi Banten, menjadi pertanda hari baru saja dimulai. Bersama cahaya yang menghangatkan itu, harapan kecil pun ikut tumbuh.

Setiap pukul 09.00 WIB pagar SKh Negeri 01 Kota Serang sejak satu tahun belakangan ini sering bergetar oleh riuh kecil yang penuh semangat.

Siswa Sekolah Khusus (SKh) Negeri 01 Kota Serang menerima susu dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN.com

Tangan-tangan lembut memukul besi pagar sambil mengeluarkan suara-suara lantang saling bersahutan, "MBG, MBG!" teriak anak-anak istimewa di SKh Negeri 01 Kota Serang.

Untuk sebagian orang, itu mungkin terdengar kegaduhan biasa, tetapi bagi Agus Helfi Rahman Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, pemandangan tersebut adalah pertanda adanya harapan yang sedang tumbuh dari seporsi makan bergizi serta satu kotak susu.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan sejak satu tahun lalu di sekolah khusus yang menaungi 272 siswa luar biasa.

Sekolah khusus untuk anak-anak istimewa tersebut beralamat di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang terdiri dari jenjang taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA).

SKh Negeri 01 Kota Serang menaungi lima rumput ketunaan, antar lain tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autis.