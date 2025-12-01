menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » MBG Sumbar Dialihkan kepada Korban Bencana, Sehari 108 Ribu Paket Makanan Disalurkan

MBG Sumbar Dialihkan kepada Korban Bencana, Sehari 108 Ribu Paket Makanan Disalurkan

MBG Sumbar Dialihkan kepada Korban Bencana, Sehari 108 Ribu Paket Makanan Disalurkan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Warga menunaikan salat di area rumah yang rusak akibat banjir bandang di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Minggu (30/11/2025). Bencana banjir bandang yang terjadi pada Selasa (25/11) lalu menyebabkan rumah warga rusak, kendaraan hancur, jalan dan jembatan putus.ANTARA FOTO/Yudi Manar/YU

jpnn.com, PADANG - Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat menyebabkan aktivitas masyarakat lumpuh, termasuk kegiatan belajar mengajar di berbagai sekolah.

Menanggapi kondisi tersebut, sebanyak 41 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang biasanya beroperasi di sekolah-sekolah kini mengalihkan distribusi Makanan Bergizi Gratis (MBG) langsung kepada masyarakat terdampak banjir.

Langkah cepat itu berhasil menyalurkan lebih dari 108.000 paket makanan ke delapan kabupaten/kota yang mengalami dampak terparah di Sumbar.

Baca Juga:

Penyaluran MBG yang biasanya diperuntukkan bagi para siswa kini sepenuhnya difokuskan kepada korban bencana.

Menyusul kebijakan meliburkan sekolah di sejumlah daerah seperti Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Tanah Datar, Solok, Bukittinggi, Pariaman, Kota Solok, dan Padang.

Perincian distribusi MBG dari masing-masing SPPG adalah sebagai berikut:

Baca Juga:

* Kabupaten Pesisir Selatan (10 SPPG) dan Kota Padang (8 SPPG): total 22.000 paket.

* Kabupaten Solok (5 SPPG) dan Kota Bukittinggi (6 SPPG): total 15.649 paket.

41 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang biasanya beroperasi di sekolah-sekolah kini mengalihkan distribusi MBG langsung kepada korban terdampak banjir

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI