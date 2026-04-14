MBI DKI Jakarta Perkuat Persaudaraan Biker Lewat Semangat “Passion and Ride”

jpnn.com, JAKARTA - Perayaan ulang tahun ke-7 Motor Besar Indonesia (MBI) DKI Jakarta menjadi penanda kuatnya ikatan persaudaraan di antara para pencinta motor kubikasi besar.

Digelar pada 12 April 2026 di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, momen itu tak sekadar seremoni, tetapi juga ajang silaturahmi lintas komunitas yang hangat dan penuh makna.

Sejak pagi, ratusan biker dari berbagai klub sudah berkumpul untuk mengikuti rolling thunder dari kawasan Asia Afrika menuju lokasi acara.

Baca Juga: Mbizmarket Award Apresiasi Komitmen Daerah Dalam Transformasi Pengadaan Digital

Konvoi berlangsung tertib dengan MBI DKI Jakarta sebagai road captain.

Di barisan depan, tampak Ketua Dewan Kehormatan MBI Bambang Soesatyo bersama Ketua MBI DKI Jakarta, Don Alwiciano, memimpin rombongan.

Mengusung tema “7 Years of Passion and Ride”, perayaan ini terasa spesial karena bertepatan dengan momen halal bihalal seusai Ramadan.

Baca Juga: Bamsoet Minta Komunitas Motor Besar Indonesia Turut Bangkitkan Sektor Pariwisata

Don Alwiciano mengaku bersyukur atas perjalanan tujuh tahun MBI DKI Jakarta yang diwarnai kebersamaan dan semangat berbagi.

“Ini bukan sekadar perayaan, tetapi ungkapan syukur atas persaudaraan yang terjalin,” ujar Don Alwiciano, Selasa (14/4).