Mbizmarket Award Apresiasi Komitmen Daerah Dalam Transformasi Pengadaan Digital

jpnn.com, JAKARTA - Mbizmarket menggelar Mbizmarket Award sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah, rumah sakit, serta pemangku kepentingan pengadaan yang telah menunjukkan komitmen dalam mendorong transformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah secara digital, transparan, dan akuntabel.

Acara malam penghargaan ini dihadiri oleh 10 Pemerintah Provinsi, dan 27 Pemerintah kabupaten/kota dari berbagai wilayah di Indonesia, serta perwakilan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, rumah sakit, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perbankan, dan mitra strategis pengadaan.

“Mbizmarket Award bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk pengakuan atas komitmen dan konsistensi para pelaku pengadaan dalam mendorong transformasi digital. Ini adalah hasil kolaborasi yang harus kita jaga dan tingkatkan bersama,” ujar Andhie Saad, CCO/COO Mbizmarket.

Sementara itu, Ryn M. R. Hermawan, CEO & Co-Founder Mbizmarket menegaskan Mbizmarket akan terus berinovasi sebagai mitra resmi lokapasar LKPP RI untuk mempermudah pengadaan digital pemerintah.

“Sejak 2023, Mbizmarket Award menjadi agenda tahunan kami untuk mengapresiasi para penggerak transformasi pengadaan digital, dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kementerian, lembaga, hingga RSUD. Ke depan, Mbizmarket akan terus menghadirkan inovasi dan fitur yang sejalan dengan regulasi LKPP RI agar pengadaan digital semakin mudah dan berdampak,” ungkap Ryn.

Melalui Mbizmarket Award, Mbizmarket berharap semakin banyak Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, serta instansi pemerintah lainnya terdorong untuk mengoptimalkan pengadaan digital secara menyeluruh dengan memanfaatkan lokapasar mitra LKPP RI, guna mewujudkan proses pengadaan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta memberikan dampak nyata terhadap percepatan realisasi belanja pemerintah dan peningkatan kualitas layanan publik.(chi/jpnn)