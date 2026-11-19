jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Serikat Nasional Digital Indonesia (SENADA) Muhammad Chairul Basyar atau MC Basyar menyampaikan kesaksiannya tentang Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang namanya kembali dikaitkan dengan judi online (judol). Menurut Basyar, Dasco yang ia kenal justru peduli pada pemberantasan judi online.

Tudingan terhadap Dasco bermula dari laporan Majalah Tempo pada April 2025. Pada 18 November 2026, Dasco menyatakan laporan itu tidak pernah secara eksplisit menyebut dirinya terlibat. Ia membantah tudingan tersebut dan meminta aparat penegak hukum memeriksanya. Hingga berita ini ditulis, belum ada informasi publik mengenai penyelidikan, penetapan tersangka, atau putusan pengadilan terhadap Dasco terkait judi online.

Basyar mengaku pernah bertemu Dasco secara intens. Salah satu pertemuan yang ramai diberitakan membahas rencana sekolah blockchain gratis di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Bandung, kampus yang saat itu dipimpin Dasco.

"Kami berbicara panjang tentang Indonesia yang mandiri secara digital, tentang lapangan kerja baru bagi anak muda, dan tentang judi online yang harus diberantas. Sekolah gratis itu lahir dari kegelisahan yang sama: meningkatkan harkat hidup masyarakat lewat pendidikan," kata Basyar.

Karena itu, Basyar menilai pengaitan nama Dasco dengan judi online sebagai fitnah yang kejam. "Bang Dasco yang saya temui justru ingin membuka jalan keluar dari jerat judi online," ujarnya.

Basyar juga menyoroti hasil pemberantasan judi online. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan perputaran dana judi online turun dari Rp359,81 triliun pada 2024 menjadi Rp286,84 triliun pada 2025, penurunan pertama sejak 2017. "Capaian ini perlu dijaga bersama. Energi publik sebaiknya diarahkan ke sana, bukan ke tudingan yang belum dibuktikan," kata Basyar.

Ia menegaskan SENADA menghormati kerja pers. Yang ditolaknya adalah vonis di media sosial yang melompati batas antara laporan, dugaan, dan putusan. "Biarlah persoalan ini selesai di hadapan hukum, bukan di linimasa," ujarnya.

Sebelumnya, Basyar menyatakan dukungan kepada Dasco sebagai calon wakil presiden lewat tulisan di Kumparan berjudul "Sufmi Dasco Ahmad untuk Wapres Era Digital". "Bang Dasco yang saya kenal ingin anak muda Indonesia menjadi pelaku era digital, bukan korban judi online. Itulah kesaksian saya," tutup Basyar. (tan/jpnn)