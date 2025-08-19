MCCI Dukung Hilirisasi Pemerintah, Siap Pasok Bahan Baku Berkualitas
jpnn.com, JAKARTA - Produsen Purified Terephthalic Acid (PTA) terbesar di Indonesia, PT Merak Chemicals Indonesia (MCCI) menegaskan komitmennya memperkuat pasokan bahan baku bagi industri tekstil dan plastik dalam negeri.
Langkah itu dilakukan sejalan dengan program substitusi impor dan hilirisasi industri yang digalakkan pemerintah.
"Kami siap memperkuat pasokan bahan baku, namun, faktanya industri masih lebih memilih impor karena harganya yang lebih murah,” ujar Presiden Direktur MCCI, Anang Adji Sunoto, Selasa (19/8).
MCCI siap memainkan peran strategis dalam menopang kemandirian industri nasional dengan menyediakan PTA berkualitas tinggi yang diproduksi secara lokal.
PTA adalah bahan baku utama dalam pembuatan PET (Polyethylene Terephthalate) dan serat poliester yang banyak digunakan di sektor tekstil, kemasan plastik, hingga produk konsumen lainnya.
“Posisi MCCI menjadi penting sebagai produsen dalam negeri yang mampu menyediakan kebutuhan bahan baku secara berkelanjutan,” ujarnya.
Terlebih lagi, saat ini industri tekstil tengah mengalami tekanan akibat adanya fenomena impor dumping yang membuat sektor hulu dan tengah menjadi lesu.
Padahal, Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara, selain China dan India, yang memiliki ekosistem tekstil yang lengkap di dunia.
MCCI dukung hilirisasi pemerintah dan siap memasok bahan baku berkualitas industri tekstil dan plastik dalam negeri
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pemprov Riau Dorong Hilirisasi untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
- Waka MPR Eddy Soeparno Dukung Penuh Komitmen Prabowo Mempercepat Swasembada Energi
- Hilirisasi Antam Kebut Pertumbuhan Ekonomi di Maluku Utara
- Strategi PalmCo Pacu Kinerja, Targetkan ROA Naik hingga 10% pada 2029
- Revisi Permendag 8/2024 Ditunda, LPEM UI Khawatir Jumlah PHK di Sektor Tekstil Bertambah
- Sambu Group Sabet Dua Penghargaan dalam Ajang Proyek Hilirisasi