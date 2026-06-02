McD Berbagi Kurban Jangkau 21 Kota, Tebar Kepedulian hingga Komunitas Marginal

jpnn.com, JAKARTA - Bertepatan dengan usia ke-35 tahun kehadiran McDonald’s di tanah air, perusahaan kembali menggelar program "McD Berbagi Kurban" yang tahun ini menjangkau lebih banyak wilayah dan penerima manfaat.

Memasuki tahun ketiga penyelenggaraan, program tersebut hadir di 23 lokasi yang tersebar di 21 kota dan kabupaten di 11 provinsi.

Sebanyak 25 ekor hewan kurban disalurkan melalui masjid dan pesantren di sekitar restoran McDonald’s Indonesia.

Penyaluran dilakukan di berbagai daerah, mulai dari Aceh, Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur hingga Sulawesi Selatan.

Associate Director of Communications McDonald’s Indonesia, Meta Rostiawati, mengatakan Iduladha menjadi pengingat penting tentang nilai kepedulian dan kebersamaan yang tumbuh di tengah masyarakat Indonesia.

Menurut dia, selama 35 tahun hadir di Indonesia, McDonald’s belajar bahwa keberadaan yang bermakna tidak hanya diwujudkan melalui layanan, tetapi juga melalui kepedulian yang konsisten kepada masyarakat.

“McD Berbagi Kurban menjadi wujud nyata dari semangat tersebut,” ujar Meta dalam keterangannya, Selasa (2/6).

Tak hanya menyalurkan hewan kurban, McDonald’s Indonesia juga membagikan lebih dari 2.100 paket makanan.