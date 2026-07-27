McDonald's Buka Jalan bagi Talenta Muda, Indra Sjafri Pimpin Latihan Istimewa

jpnn.com - Semangat sepak bola yang tengah melanda Indonesia dimanfaatkan McDonald's Indonesia untuk menghadirkan wadah pembinaan bagi generasi muda.

Lewat program McDonald's Football Clinic, sebanyak 200 anak berusia 8 hingga 12 tahun mendapat pengalaman berlatih langsung bersama pelatih kawakan Indra Sjafri.

Program ini berlangsung di Jakarta pada 12 Juli 2026 dengan menghadirkan pemain Persija Jakarta Rio Fahmi, kemudian berlanjut di Bandung pada 19 Juli 2026 bersama legenda Persib Bandung Atep.

Tak hanya menyasar peserta umum, McDonald's juga mengajak 40 anak dari keluarga prasejahtera untuk mengikuti pelatihan tanpa dipungut biaya. Mereka bahkan memperoleh perlengkapan bermain berupa jersei dan sepatu baru.

Associate Director of Marketing McDonald's Indonesia Caroline Kurniadjaja mengatakan program tersebut dirancang agar makin banyak anak memiliki kesempatan merasakan pembinaan langsung dari pelatih nasional.

"Tidak semua anak memiliki kesempatan untuk belajar langsung dari pelatih nasional dan bertemu dengan pemain profesional. Karena itu, kami ingin menghadirkan kesempatan tersebut lebih dekat kepada mereka.

"Melalui McDonald’s Football Clinic, kami berharap para talenta muda ini tidak hanya memperoleh pengalaman latihan yang berkualitas, tetapi juga mendapat pembekalan untuk tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter baik, percaya diri, disiplin, dan berani mengejar cita-citanya," ucapnya.

Seluruh materi latihan dipersiapkan langsung oleh Indra Sjafri. Selama sekitar 70 menit, peserta bergantian mengikuti beberapa pos latihan yang berisi penguasaan passing, penyelesaian akhir melalui small-sided games, hingga shielding.