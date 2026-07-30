McDonald's Indonesia Bagikan 135.000 Porsi Sarapan Gratis, Ajak Sarapan Bersama
jpnn.com, JAKARTA - McDonald's Indonesia kembali menggelar National Breakfast Day (NBD) ke-14, dengan target membagikan lebih dari 135.000 porsi sarapan gratis di 259 restoran di seluruh Indonesia.
Program tak hanya mengajak masyarakat membiasakan sarapan, tetapi juga mendorong keluarga menikmati waktu makan pagi bersama.
Pada pelaksanaan perdana, 26 Juli 2026, McDonald's telah membagikan lebih dari 45.600 porsi Nasi Uduk McD kepada sekitar 14.600 keluarga.
Selanjutnya, pada 23 Agustus 2026, perusahaan menargetkan membagikan 89.450 porsi Bubur Ayam McD.
Associate Director of Marketing McDonald's Indonesia, Caroline Kurniadjaja, mengatakan National Breakfast Day menjadi komitmen perusahaan membangun budaya sarapan, melalui pengalaman yang menyenangkan sekaligus menghadirkan momen kebersamaan bagi keluarga.
National Breakfast Day ke-14 masih akan berlanjut pada 23 Agustus 2026, dengan target pembagian 89.450 porsi Bubur Ayam McD di 259 restoran McDonald's Indonesia yang berpartisipasi.
Masyarakat yang ingin mengikuti program dapat melakukan registrasi melalui aplikasi McDonald's dengan memilih salah satu sesi yang tersedia, yaitu pukul 07.00, 08.00, 09.00, atau 10.00 waktu setempat.
Setiap pendaftar dapat mengajak hingga tiga anggota keluarga atau teman untuk menikmati sarapan bersama di restoran McDonald’s Indonesia.
McDonald's Indonesia kembali menggelar National Breakfast Day (NBD) ke-14, dengan target membagikan lebih dari 135.000 porsi sarapan gratis di 259 restoran
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