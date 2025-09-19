McDonald’s Indonesia Merilis Happy Meal TinyTAN dengan Koleksi Figur 7 Member BTS

jpnn.com, JAKARTA - Langkah inovatif dilakukan McDonald’s Indonesia dengan meluncurkan Happy Meal TinyTAN yang menampilkan figur animasi dari tujuh member BTS.

Kolaborasi tersebut menawarkan pengalaman unik bagi pelanggan, khususnya ARMY, melalui figur, collector card, dan permainan digital interaktif berjudul “The Power Up”.

Associate Director of Marketing McDonald’s Indonesia, Caroline Kurniadjaja mengatakan bahwa kehadiran Happy Meal TinyTAN tidak hanya sekadar produk koleksi, tetapi juga cara untuk berbagi semangat positif.

“BTS adalah fenomena budaya global yang menginspirasi jutaan orang melalui karya dan pesan positif. Kami berharap semangat ini dapat dirasakan oleh para pelanggan McDonald’s Indonesia,” ujar Caroline dalam keterangannya, Jumat (19/9).

Happy Meal TinyTAN hadir dalam dua edisi, Throwback Edition dan Encore Edition.

Throwback Edition menampilkan kostum dari video musik Permission to Dance, sementara Encore Edition membawa desain khusus hasil kolaborasi dengan McDonald’s.

Peluncuran keduanya dilakukan secara bertahap mulai 19 September hingga akhir Oktober 2025, dengan karakter yang berbeda tiap pekan.

Selain figur dan collector card, pelanggan juga bisa memainkan game interaktif “The Power Up” melalui QR Code di kemasan Happy Meal.